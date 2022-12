Ministrul Transporturilor: Dam startul modernizarii Porturilor Braila si Galati!

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, a anuntat ca astazi, 7 decembrie 2022, a semnat doua contracte de finantare de aproximativ 264 milioane de lei care vor imbunatati capacitatea operationala a celor doua porturi.Pentru Portul Galati a fost alocata suma de 136,94 milioane de lei pentru amenajarea danei Ro-Ro (roll on/roll off) din Port Bazinul Nou, cu scopul de crestere a volumului de marfuri cu aproximativ 48.000 tone, in primul an de exploatare, reducerea timpilor ... citeste toata stirea