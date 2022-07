Miracolul de la Toflea: trei copii orfani de mama au primit in dar o casa noua. Preotul si satenii au construit-o de la zero

Noua casa pentru cei trei copilasi si pentru tatal lor se afla in satul Toflea, comuna Brahasesti, din judetul Galati. A fost ridicata din bani donati de sateni si de biserica, in doar cateva luni, fiind complet mobilata si dotata pentru a fi de folos familiei greu incercate de pierderea prematura a mamei. La sarbatoarea Sfantului Voievod Stefan cel Mare, chiriarhul Dunarii de Jos a mers de la hramul Manastirii Toflea in parohia Brahasesti 2, judetul Galati unde a savarsit slujba de ... citeste toata stirea