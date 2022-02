Mitul despre suplimente, distrus de un cercetator roman: "Cel putin 90% sunt apa de ploaie"

Dr. Costel Atanasiu, cercetator virusolog in Statele Unite ale Americii, sustine ca cel putin 90% dintre suplimentele vandute in farmacii sunt apa de ploaie. "Singurele suplimente pe care trebuie sa le luati sunt vitaminele si unele minerale", afirma medicul. Cercetatorul roman spune ca toate proprietatile miraculoase pe care le au suplimentele reprezinta doar parerile producatorilor si nu sunt confirmate de studii stiintifice."Cel putin 90% dintre suplimentele vandute in farmacii sunt apa de ... citeste toata stirea