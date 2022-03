Regulamentul pentru efectuarea transportului public local in municipiul Galati si Caietul de Sarcini al serviciilor de transport public local in municipiul Galati a fost pus in dezbatere publica de Primaria municipiului Galati pe pagina proprie de internet."Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada, precum si punerea in aplicare a unor masuri de imbunatatirea a ... citeste toata stirea