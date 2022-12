Modificari in transportul public din Galati de REVELION 2023 (TABEL)

Primaria municipiului Galati informeaza ca in noaptea dintre ani se va prelungi programul unor mijloace de transport in comun, avand in vedere locurile de desfasurare a evenimentelor prilejuite de Revelion. Totodata, vor exista si unele devieri de trasee.Se prelungeste programul de transport pana la ora 01.30 pentru traseele 9, 11, 20, 28 si 102, dupa cum urmeaza:Traseul 9 (Tiglina III - Gara CFR) - asigurat cu 2 autobuze, scurtat, cu intoarcere pe str. Eroilor;Traseul 11 (Micro 13b - Piata ... citeste toata stirea