Momentul in care un copil aflat pe o bicicleta a fost lovit in plin de un camion de mare tonaj VIDEO

Accident grav pe DN 25, in localitatea Liesti, din judetul Galati. Un minor de 16 ani, care circula pe bicicleta, a fost lovit de un camion, in timp ce a traversat strada neregulamentar. O camera de supraveghere a surprins momentul dramatic. Potrivit Politiei Galati, accidentul s-a produs joi, 23 iunie, in jurul orei 22.20, pe DN 25, in localitatea Liesti, din judetul Galati. Adolescentul a iesit in mijlocul drumului fara sa se asigure si soferul nu a mai putut sa-l evite.Din primele ... citeste toata stirea