Motivul incredibil pentru care un roman a fugit din arestul la domiciliu: "Arestati-ma. Sunt linistit doar cand dormim"

Caz incredibil in Italia, unde un roman a incalcat arestul la domiciliu doar pentru a scapa de partenera cu care locuia, si ea tot romanca: "Arestati-ma. Sunt linistit doar cand dormim. Ne certam mereu", le-a spus politistilor barbatul. Potrivit Stiri Diaspora, in sala de judecata, romanul de 49 de ani a marturisit ca nu mai vrea sa locuiasca sub acelasi acoperis cu partenera sa deoarece il aducea la "disperare" .Totodata, avocatul barbatului a sustinut ca acesta nu voia sa scape de arestul la ... citeste toata stirea