Municipiul Galati, locul 22 pe tara la gestionarea deseurilor

Municipiul Galati ocupa locul 22 pe tara in cadrul primului clasament care arata cum stau resedintele de judet la capitolul gestionarea deseurilor. In urma monitorizarii si evaluarii, Galati a obtinut un punctaj de numai 33 de puncte din 100, fiind la egalitate cu Brasov, ceea ce reflecta probleme in gestionarea deseurilor in ambele municipalitati. Pe primele pozitii in clasament regasim Sibiu cu 71 de puncte, Oradea cu 70 de puncte, Sfantu Gheorghe, Iasi si Miercurea Ciuc la egalitate cu 63.5