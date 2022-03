Municipiul Galati, "mai bogat" cu 2.300 de copaci

A inceput o noua campanie pentru plantari de arbori in municipiul Galati. 2.300 de copaci vor fi plantati in aceasta primavara in diferite zone ale orasului, prin intermediul societatii Gospodarire Urbana, informeaza Primaria municipiului Galati."900 dintre acestia sunt arbori vigurosi (de 3 metri inaltime si cu diametrul tulpinii intre 12 si 14 cm): frasini, paltini, stejari, ulmi, salcami etc. Copacii vor fi plantati pe Faleza Superioara si pe aliniamentele stradale: Bulevardul ... citeste toata stirea