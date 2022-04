Nava imensa construita la Galati pentru Marina Militara din Olanda, lansata la apa pe fragmente

Cea mai importanta parte a navei de suport logistic "Den Helder" construita la Santierul Naval Galati pentru Marina Militara olandeza, este vorba de Sala Masinilor, a fost lansata la apa.Constructia navei, care va atinge 180 m lungime, va fi terminata in docuri, deoarece cala era de acum prea mica. "Dupa lansare, nava va fi terminata in doc. Nava va fi gata in 2024, dupa care o vom livra in Olanda fortelor navale militare, la baza navala Den Helder. In Den Helder se va finaliza instalarea ... citeste toata stirea