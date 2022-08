Nave militare in defilare pe Dunare la Galati, de Ziua Marinei Romane

Ziua Marinei Romane va fi sarbatorita anul acesta printr-o serie de evenimente organizate in perioada 8-15 august, in Constanta, "centrul de greutate al manifestarilor", precum si la Mangalia, Braila, Tulcea, Galati, Bucuresti si Bicaz, potrivit unui comunicat de presa al Fortelor Navale Romane."De la un an la altul, sarbatoarea marinarilor s-a dezvoltat prin imbinarea elementelor traditionale marinaresti cu aspectele diferitelor etape de dezvoltare ale Marinei Militare Romane. Anul acesta, ... citeste toata stirea