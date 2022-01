Navrom Shipyard Galati a finalizat fuziunea cu Cernavoda Shipyard

Decizia prin care Navrom Shipyard a adoptat hotararea in urma Adunarii Generale a Asociatilor din luna septembrie 2021 de fuzionare cu societatea din Cernavoda a fost publicata in Monitorul Oficial la finele anului 2021.Ca urmare a fuziunii, societatea absorbita Cernavoda Shipyard - S.R.L. a fost dizolvata fara a intra in lichidare. Societatea Navrom Shipyard - S.R.L. si-a majorat capitalul social cu suma de 11.957.510 lei rezultata din fuziune, de la 9.109.500 lei la 21.067.010 lei.Ca ... citeste toata stirea