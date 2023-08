Cu delicatese din diverse colturi ale lumii, muzica live, artisti indragiti, DJ sets si activitati pentru copii, Street FOOD Festival revine la Galati. Evenimentul atat de indragit de gurmanzi, si nu numai, va avea loc in Gradina Publica, in perioada 31 august - 3 septembrie 2023. Tema acestui sezon, Better Together, celebreaza puterea comunitatii.Va fi o adevarata sarbatoare, iar cei prezenti se vor putea bucura de concerte hip hop, pop si jazz, sustinute de artisti precum C.T.C, ADDA, Robin ... citeste toata stirea