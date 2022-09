Noaptea in Biblioteca, la Galati (PROGRAM)

Consiliul Judetean Galati si Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" ii invita pe galateni sa isi petreaca seara de sambata la biblioteca. Astfel, pe data de 01 octombrie 2022, la sediul central, in intervalul orar 17.00 - 01.00, va avea loc o noua editie a evenimentului "Noaptea in Biblioteca, la Galati", manifestare care, in ultimii ani, s-a bucurat de un real succes si a atras numerosi galateni, potrivit reprezentantilor Bibliotecii:"Si de aceasta data, Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia", ... citeste toata stirea