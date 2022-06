Noul booster al vaccinului Moderna produce o reactie imunitara puternica impotriva variantei Omicron

Compania farmaceutica Moderna a anuntat miercuri ca o versiune actualizata a vaccinului sau anti-COVID-19, administrata ca doza booster in cadrul unui studiu clinic, a indus o reactie imunitara mai buna impotriva variantei Omicron decat versiunea originala a acestui ser, informeaza Reuters.Rezultatele studiului i-au facut pe directorii companiei americane sa spere ca acest vaccin va fi utilizat in cadrul unei campanii de vaccinare anti-COVID-19 in toamna acestui an. Moderna va transmite aceste ... citeste toata stirea