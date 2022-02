Numar alarmant de infectari cu subvarianta BA.2, in Romania

MedLife continua studiul de secventiere a genomului virusului SARS-CoV-2 si anunta noi rezultate privind cazurile de infectare cu subvarianta BA.2 a tulpinii Omicron. Concluziile acestei etape a studiului arata ca, din cele 171 de probe secventiate, provenite din mai multe orase din tara, 46 au fost depistate cu subvarianta BA.2 a virusului, in timp ce restul de 124 de probe contin varianta initiala BA.1. si o proba - varianta B.1.1.161 (o tulpina cunoscuta de aproximativ un an, dar care in ... citeste toata stirea