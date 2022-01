Numarul adultilor cu dementa va depasi 150 de milioane pana in anul 2050

Numarul persoanelor adulte care traiesc cu dementa la nivel mondial este pe cale sa se tripleze, ajungand la 153 de milioane pana in 2050, potrivit primului studiu de acest gen, publicat joi, relateaza The Guardian.Expertii au descris datele drept socante, precizand ca este evident ca dementa reprezinta ''o amenintare majora si in crestere rapida la adresa viitoarelor sisteme sanitare si de ingrijire sociala'' din orice comunitate, tara si continent.Cercetatorii americani au declarat ca ... citeste toata stirea