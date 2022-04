Numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79% pe plan global in primele doua luni din 2022

Numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79% in primele doua luni ale acestui an in raport cu perioada echivalenta din 2021, intrucat pandemia de COVID-19 a afectat campaniile de vaccinare a copiilor din lumea intreaga, potrivit datelor publicate de UNICEF si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Reuters.In ianuarie si februarie din acest an, 17.338 de cazuri de rujeola au fost raportate la nivel mondial, marcand o crestere consistenta fata de cele 9.665 de cazuri inregistrate in ... citeste toata stirea