Numele celor 40 de sfinti sarbatoriti astazi

Sfintii 40 de Mucenici sunt mult cinstiti si pomeniti in tara noastra, spune arhimandritul Cleopa Ilie ("Predici la praznice imparatesti si la sfintii de peste an", arhimandrit Ilie Cleopa, 1996). In aceasta zi credinciosii aduc la biserica 40 de colaci in forma de 8, dupa numarul Sfintilor 40 de Mucenici, care se cheama popular "sfinti" sau "mucenici". "Sa stiti ca acesti 40 de colacei impletiti simbolizeaza cele 40 de cununi care le-au luat din cer pentru credinta si rabdarea lor. Sunt facuti