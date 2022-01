O asistenta medicala romanca a dat in vileag o inselaciune de 400.000 euro in Franta. Escroaca si-a inscenat moartea

O asistenta cu origini romanesti care dorea sa se stabileasca in Franta a cunoscut-o pe Veronique P., o asistenta coordonatoare intr-un cabinet privat din localitatea Montmarault. Frantuzoaica i-a promis romancei un contract de munca permanent, dar ulterior aceasta a aflat ca muncise, de fapt, la negru. Veronique P, o asistenta medicala, in varsta de 54 de ani, a comparut pe 11 ianuarie 2022 in fata camerei de ancheta a Curtii de Apel Riom (Franta) pentru a cere incetarea arestului preventiv. ... citeste toata stirea