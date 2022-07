O batrana a supravietuit cinci nopti intr-o padure, fara apa si mancare. A fost gasita in extremis, cu ajutorul unui caine

O femeie din localitatea Cavadinesti, judetul Galati, data disparuta la inceputul saptamanii, a fost gasita in viata, datorita unui caine politist. Femeia s-a ratacit in padure, fiind gasita cu zgarieturi pe corp si deshidratata. Conform IPJ Galati, in 28 iunie, politistii au fost sesizati despre disparitia unei femei in varsta de 77 de ani din comuna Cavadinesti. Persoana ar fi plecat de acasa in 27 iunie si, intrucat nu a mai revenit la domiciliu, una dintre fiicele acesteia a semnalat acest ... citeste toata stirea