O eleva din Galati a colaborat pentru portretul colectiv al generatiei Z (FOTO)

Festivalul lunadoc#9 pentru profesorii din toata tara si elevii lor a ajuns la final cu un portret al generatiei Z, facut de cativa elevi din tara, printre ei numarandu-se si eleva Mara Ioana Zaharia, in varsta de 17 ani, de la Colegiul National "Vasile Alecsandri" din Galati, cu textul "Ma sufoc" (foto a ").Festivalul a fost organizat de Asociatia Bloc Zero, sub tema "Viitorul in constructie". Astfel, in perioada 18-25 octombrie, echipa Asociatiei Bloc Zero a oferit adolescentilor un spatiu ... citeste toata stirea