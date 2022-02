O femeie a devenit cea de-a treia persoana din lume care s-a vindecat de HIV dupa ce a fost tratata cu o metoda medicala noua, ce a constat in transplantul unor celule stem prelevate din cordonul ombilical al unui donator, informeaza miercuri site-ul revistei americane People.Pacienta, o femeie de rasa mixta, se afla in prezent in remisiune dupa ce a fost diagnosticata cu HIV in 2013, potrivit cotidianului The New York Times. Ceilalti doi pacienti - doi barbati, Timothy Ray Brown si Adam ... citeste toata stirea