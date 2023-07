In mainile si in sufletele oamenilor buni sta acum viata unei copile de 15 ani din Republica Moldova, care pentru a se bucura in continuare de zilele frumoase ale vietii are nevoie de sprijinul comunitatii.Gabriela este o copila cu rezultate scolare remarcabile si cu o implicare deosebita in toate activitatile educationale, eleva pasionata de dans national si cantec. Cu toate acestea, eleva clasei a VIII-a, Ceapa Gabriela, din Gimnaziul Varvareuca, raionul Floresti se confrunta cu provocari si ... citeste toata stirea