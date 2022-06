O noua etapa de dezinsectie in Galati

Primaria Municipiului Galati informeaza ca, in perioada 16.06.2022 - 30.06.2022, se va derula etapa a III-a din Planul de Actiune DDD (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) pentru anul 2022, prin intermediul Serviciului Public Ecosal.Astfel, in zilele de 16 si 17 iunie, cu ajutorul unui elicopter, se va interveni aerian in vederea combaterii insectelor zburatoare, utilizandu-se substanta Solfac Trio 140 EC. In intervalul 24.06.2022 - 30.06.2022 se va actiona la sol, utilizandu-se aceeasi ... citeste toata stirea