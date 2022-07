O noua oprire de apa, de 20 de ore, in Galati

Societatea APA CANAL S.A. Galati anunta ca in cadrul proiectului "Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (tronson str. Henri Coanda - str. Al. Macelaru)", derulat de Primaria Municipiului Galati, TANCRAD va efectua cuplarea si punerea in functiune a retelei de apa potabila FD Dn600mm bdul. G. Cosbuc c/c Soseaua de Centura. Executia acestor lucrari necesita sistarea apei in zona in intervalul 05.07.2022, ora 08.00 - 06.07.2022, ora 04.00. Prin ... citeste toata stirea