O noua varianta Omicron circula prin Europa. Cercetatorii incearca sa afle daca este mai periculoasa decat tulpina initiala

Prof.dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, avertizeaza ca o noua sub-varianta Omicron circula deja in mai multe tari. In Danemarca, ea a inceput sa inlocuiasca varianta Omicron originala, sustine epidemiologul roman. Noua varianta derivata din Omicron a fost denumita BA.2 si a fost detectata in mai multe tari ale lumii, in special in Europa. De exemplu, in Danemarca a devenit dominanta in fata variantei Omicron. Cercetatorii trebuie sa stabileasca daca este ... citeste toata stirea