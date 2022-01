O profesoara pensionara cat se poate de vie anuntata de APA CANAL Galati ca a murit

O cititoare ne-a vizitat la redactie suparata si speriata de situatia in care se afla generata de o notificare primita de la APA CANAL SA Galati (foto a ') prin care era anuntata ca i s-a reziliat contractul deoarece... a decedat.Anca Savin, pensionara si fosta profesoara, ne-a declarat: "Nu pot sa-mi explic ce se intampla. Sunt socata! Tot timpul am platit facturile la zi. Nu am fost niciodata datornica. Casa in care stau o am de la mama mea si am certificat de mostenitor si contract valabil ... citeste toata stirea