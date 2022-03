O refugiata a pierdut sarcina din cauza fricii si frigului. O alta ucraineanca gravida, in spital la Galati

Doua tinere insarcinate, refugiate din Ucraina, de 17 si 23 de ani, au avut nevoie de ingriiri medicale la Maternitatea "Buna Vestire" din Galati dupa ce au acuzat dureri si contractii. 2.045 de refugiati ucraineni au intrat in ultimele in Romania prin punctele de trecere a frontierei din judetul Galati. Efectele frigului, fricii teribile pe care au indurat-o in ultimele zile si a efortului care le-a epuizat incep sa isi faca simtite efectele printre tinerele insarcinate care au ajuns la Galati ... citeste toata stirea