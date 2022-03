O romanca a obtinut ilegal sume importante de bani din fonduri europene cu acte false

Procurorii anticoruptie au stabilit ca femeia s-a folosit de declaratii pe proprie raspundere si contracte de arenda false ca sa incaseze sute de mii de lei ca sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Procurorii DNA Galati au trimis in judecata, in stare de libertate, o femeie pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata. Anchetatorii au ... citeste toata stirea