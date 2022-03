O tanara gravida din Ucraina, care a stat ascunsa in subsolul maternitatii din Nikolaev, a nascut la Galati o fetita, perfect sanatoasa, pe care o va boteza Olivia. Natalia Sokolova, o tanara gravida in varsta de 27 de ani, din Nikolaev-Ucriana, a nascut la Maternitatea Buna Vestire din Galati. Potrivit medicilor, nasterea a decurs bine, prin operatie cezariana. Natalia are o fetita de 3,200 kg, pe care o va boteza Olivia.Pana sa ajunga la Galati, tanara a fost nevoita sa stea ascunsa in ... citeste toata stirea