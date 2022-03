O tanara gravida refugiata din Ucraina a pierdut sarcina la Galati

Doua tinere gravide, refugiate din Ucraina, de 17 si 23 de ani, au avut nevoie de interventia medicilor de la Maternitatea "Buna Vestire" din Galati dupa ce au acuzat dureri si contractii.(Citeste si O refugiata ucraineana a murit la GalatiOboseala, stresul, frigul si efortul mult prea sustinut in tentativa de a scapa de pericolul de acasa, le putea fi fatal. Din pacate, pentru tanara de 17 nu s-a mai putut face nimic in privinta sarcinii, care a fost pierduta. "Am avut doua prezentari, ... citeste toata stirea