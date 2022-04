O treime dintre medicii de familie se gandesc sa renunte la meserie in urmatorii cinci ani, in Marea Britanie

Peste o treime dintre medicii generalisti, sau medici de familie, din Marea Britanie intentioneaza sa renunte la locul lor de munca in urmatorii cinci ani, conform unui studiu recent. In plus, trei din cinci (60%) dintre medicii de familie britanici care au trecut de varsta de 50 de ani se gandesc sa se retraga din activitate pana in 2026, relateaza marti DPA/PA Media.Cercetatorii au constatat, de asemenea, ca un procent "ingrijorator" de 16% dintre medicii de familie britanici cu varsta sub ... citeste toata stirea