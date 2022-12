Oamenii de stiinta au reinviat virusuri stravechi, de tip "zombi"

Pe masura ce lumea se incalzeste, zone vaste de permafrost se topesc, eliberand material care a fost prins in stransoarea lui de gheata din vremuri imemoriale. Aceasta include o multime de microbi care au ramas latenti de sute de milenii in unele cazuri.Pentru a studia microbii in dezvoltare, oamenii de stiinta au reinviat un numar dintre acesti virusuri "zombi" din permafrostul siberian, inclusiv unul despre care se crede ca are aproape 50.000 de ani - o varsta record pentru un virus inghetat ... citeste toata stirea