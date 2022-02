Octavian Jurma, scenariu sumbru despre valul 5: "Va lasa in urma mai mult de 10.000 decese oficiale"

Biostatisticianul Octavian Jurma avertizeaza ca presiunea valului 5 asupra spitalelor va creste foarte mult in urmatoarele trei saptamani. Bilantul deceselor va fi oficial de peste 10.000, anunta epidemiologul. Cercetatorul Octavian Jurma sustine ca, in varianta optimista, in Romania vor fi peste 250 de decese pe zi la finalul lunii februarie. In final, Omicron va lasa in urma mai mult de 10,000 decese oficiale, estimeaza medicul."Din pacate am depasit 10.000 de internari dintre care 903 la ... citeste toata stirea