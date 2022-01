Omicron ar putea infecta peste 50% din populatia Europei in urmatoarele 6-8 saptamani

Peste 50% dintre europeni ar putea sa se infecteze cu varianta Omicron a noului coronavirus in urmatoarele sase-opt saptamani, a anuntat marti directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de Reuters si AFP.Europa a raportat peste 7 milioane de cazuri noi de COVID-19 in prima saptamana a anului 2022, un numar de peste doua ori mai mare decat cel inregistrat in precedentele doua saptamani, a anuntat directorul pentru Europa al OMS, Hans Kluge, intr-o conferinta de ... citeste toata stirea