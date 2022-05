OMS avertizeaza in legatura cu o ''epidemie'' de exces ponderal si obezitate in Europa

O ''epidemie'' de exces ponderal si obezitate, responsabila pentru peste 1,2 milioane de decese anual, face ravagii in Europa, avertizeaza marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un nou raport, informeaza AFP.''Ratele de exces ponderal si obezitate a atins proportii epidemice in toata regiunea si continua sa avanseze'', a avertizat intr-un comunicat biroul regional european, care reuneste 53 de state.In Europa, aproape un sfert dintre adulti sunt in prezent obezi, ceea ce face ca ... citeste toata stirea