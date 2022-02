OMS cere tarilor bogate sa aloce 16 miliarde de dolari pentru combaterea COVID-19

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri un apel catre tarile bogate sa aloce de urgenta 16 miliarde de dolari, fonduri care lipsesc inca, pentru finantarea planului sau de combatere a pandemiei de COVID-19, relateaza AFP.'Stiinta ne-a oferit instrumentele' necesare in lupta impotriva pandemiei, 'daca acestea sunt distribuite in mod solidar pe plan mondial, atunci vom putea sa punem capat COVID-19 ca urgenta sanitara mondiala in acest an', a declarat directorul general al OMS, ... citeste toata stirea