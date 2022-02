ONG-ul care premiaza profesorii performanti de la tara. Modele de urmat in scoala si in comunitate

Teach for Romania da startul nominalizarilor pentru prima editie a Galei Profesorul Anului din mediul rural 2022 si cauta profesori care reusesc sa demonstreze ca se poate chiar si acolo unde pare ca e imposibil. Prin aceasta competitie, Teach for Romania isi doreste sa aduca un plus de vizibilitate profesorilor din mediul rural care reusesc sa creeze un loc primitor in care copiii invata de drag, nu de frica - profesori inspirationali care se implica in scoala si comunitate, cadre didactice cu ... citeste toata stirea