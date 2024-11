Oraselul lui Mos Craciun a prins din nou viata la Galati

Luminitele de sarbatori au fost aprinse joi seara, la ora 17.30, in Gradina Publica. Locul preferat de promenda al galatenilor se transforma, asa cum ne-am obisnuit deja, in "Oraselul lui Mos Craciun" si va deveni centrul distractiei pana pe 8 ianuarie 2025. Aici vor fi concerte si spectacole pentru toate varstele in zilele ce urmeaza, astfel:Joi, 28 noiembrie17:30 - 18:00 - Spectacol pe gheata cu personaje de Craciun18:30 - 20:00 - Dans si animatie interactiva cu personaje pe catalige20:00 ... citește toată știrea