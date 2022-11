Oraselul lui Mos Craciun isi deschide portile pe 30 noiembrie

Micutii galateni vor putea sa se bucure de multe activitati, concursuri, daruri si multa distractie in "Oraselul lui Mos Craciun", care va fi deschis pentru ei mai bine de o luna de zile. Zona de distractie va fi in zona de promenada a parcului Spicu, in perioada 30 noiembrie 2022 - 7 ianuarie 2023, unde vor fi amplasate casute cu bauturi calde si produse alimentare traditionale (zona food), dar si o zona non-food cu produse hand-made, produse realizate de artisti plastici ... citeste toata stirea