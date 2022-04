Palatul Comisiei Europene a Dunarii, aflat in Romania, a obtinut titlul de Marca Patrimoniului European

Palatul Comisiei Europene a Dunarii in care se afla in prezent sediul Bibliotecii Judetene "V.A. Urechia" din Galati a obtinut titlul de Marca Patrimoniului European. Titlul este acordat de Comisia Europeana, iar in finala, Palatul din Galati s-a confruntat cu Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA de la Sibiu. Situl de la Galati a fost inscris in marea competitie europeana de Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" cu un proiect prin intermediul caruia a fost prezentata istoria cladirii ... citeste toata stirea