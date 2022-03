Pamantul e albastru ca o portocala: Proiectie speciala de film la Muzeul de Arta Vizuala Galati

Muzeul de Arta Vizuala Galati, One World Romania si KineDok Romania organizeaza joi, 24 martie, ora 18:00, la sediul muzeului, o proiectie speciala a filmului "Pamantul e albastru ca o portocala" / "The Earth Is Blue as an Orange" (Ucraina, Lituania, 2020, 74'). Evenimentul trage un semnal de alarma cu privire la situatia actuala din Ucraina, iar proiectia va fi insotita de o dezbatere, care ii are ca invitati pe Valentina Cornea, doctor in sociologie, Natalia Serebriannikova si Hanna ... citeste toata stirea