Parada pentru sosirea lui Mos Craciun, pe strada Brailei din Galati

Momente inedite in acest sfarsit de saptamana in Oraselul lui Mos Craciun din centrul Galatiului. Sambata, 17 decembrie 2022, Caravana lui Mos Craciun soseste in oras. Incepand cu ora 15.00, pe strada Brailei va fi organizata o parada pentru sosirea Mosului, care va veni intr-o trasura trasa de cai, insotit de alai si spiridusi.Apoi, duminica, 18 decembrie 2022, incepand cu ora 11.00, galatenii sunt asteptati sa ia parte la un show culinar de Ignat, unde se vor pregati cele mai gustoase ... citeste toata stirea