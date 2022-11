Parcare supraetajata, in locul Gradinii de Vara "Central" din Galati

Gradina de Vara "Central" din municipiul Galati, aflata in prezent in stare avansata de degradare, intra in atentia autoritatilor locale. Castigate cu greu de Primarie, prin procese care au durat mai bine de 5 ani de zile, cele 5 foste cinematografe din Galati, respectiv "Dacia", "Doina", "Tiglina", "Flacara" si Gradina de Vara, au fost preluate oficial, anul trecut, de municipalitate de la Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor - RADEF. Cinematografele Dacia si Flacara vor fi ... citeste toata stirea