Parcare supraterana cu spatii de joaca pe acoperis, in Micro 21

A fost lansat in licitatie contractul privind realizarea unei parcari supraterane in cartierul Micro 21, pe Strada Victor Valcovici, in zona blocurilor L6, D7 si D8, sufocata in prezent de vechile garaje, informeaza Primaria municipiului Galati.Principalele lucrari vizeaza: realizarea constructiei, inchideri cu panouri din tabla perforata, invelitoare tip terasa circulabila, instalatii interioare si exterioare de alimentare cu apa si canalizare, instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti ... citeste toata stirea