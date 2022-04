Pedeapsa primita de preotul care si-a ucis socrii intr-un grav accident rutier. Depasire inconstienta pe linia continua

Preotul galatean Florin Serbu a fost condamnat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Judecatorii l-au gasit vinovat de efectuarea unei depasire imprudente cu masina pe care o conducea, in urma careia a acrosat un alt autovehicul si a lovit frontal o masina care venea pe contrasens. Judecatoria Galati a pronuntat un prim verdict in cazul preotului Florin Serbu, trimis in judecata pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Preotul a fost condamnat la 4 ani de ... citeste toata stirea