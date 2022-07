Pensionar lovit de tramvai pe trecerea de pietoni, in Galati

Un barbat, in varsta de 71 de ani, a fost lovit de un tramvai aflat pe un traseu din orasul Galati. In urma loviturii, victima a suferit mai multe leziuni si a fost transportata la spital. Vatmanul a fost testat pentru consumul de alcool. Politistii au anuntat ca accidentul s-a produs miercuri, 6 iulie, in jurul orei 08:15, in Piata Energiei din orasul Galati.Barbatul a fost lovit in timp ce traversa strada 1 Decembrie 1918 pe marcajul pietonal.In urma acestui eveniment, barbatul a suferit o ... citeste toata stirea