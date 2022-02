Pentru prima data in ultimii 50 de ani, statia de apa care alimenteaza jumatate din orasul Galati va fi modernizata

O statie de apa, care asigura alimentarea pentru jumatate din populatia orasului Galati, se afla pentru prima data in modernizare. Este vorba de o investitie cu fonduri europene ce vizeaza inlocuirea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare. Statia de repompare Filesti a fost pusa in functiune in anul 1968, fiind dotata cu 2 rezervoare a cate 15.000 mc, o statie de clorinare si sase electropompe. De la data punerii in functiune, aceasta nu a beneficiat de lucrari de modernizare. Statia de ... citeste toata stirea