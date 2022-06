Perchezitii in spitale, cabinete medicale si domicilii din Galati. Trei barbati, suspectati ca au obtinut concedii medicale false VIDEO

Mai multe perchezitii au avut loc miercuri, 15 iunie, in mai multe spitale, cabinete medicale si domicilii din Galati. Persoanele vizate sunt suspectate ca au falsificat certificate de concediu medical pentru a face decontari la stat. Potrivit IPJ Galati, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Galati au efectuat 10 perchezitii domiciliare, noua in municipiul Galati si una in comuna Independenta, in vederea administrarii probatoriului intr-o cauza in care se efectueaza ... citeste toata stirea